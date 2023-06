Manchester City-Inter, Dzeko resta favorito su Lukaku − CdS

Anche il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sulle scelte di Simone Inzaghi in attacco per l’Inter. Lautaro Martinez partirà dal 1′ (vedi articolo) e al suo fianco resta in vantaggio Edin Dzeko su Romelu Lukaku.

VANTAGGIO − Simone Inzaghi ha ancora l’allenamento odierno per definire i dettagli sulla formazione dell’Inter da schierare titolare contro il Manchester City. Mkhitaryan è stato recuperato (vedi articolo), Correa andrà in panchina (vedi articolo) e Lautaro Martinez partirà titolare. Secondo il Corriere dello Sport, Edin Dzeko resta favorito su Romelu Lukaku per la maglia da titolare. Il bosniaco può essere decisivo tatticamente, mentre il belga può essere più fulmineo a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno