Malore Bove in Fiorentina-Inter, ecco perché l’ambulanza non è entrata in campo

La notizia del malore di Bove ha ovviamente fatto il giro del mondo, così come le immagini dei concitati momenti di paura in Fiorentina-Inter. Fra questi, anche quello di Mandragora che chiedeva a gran voce l’ingresso dell’ambulanza in campo: ecco perché non è avvenuto.

MANCATO INGRESSO – Ci sono voluti tre minuti e quarantadue secondi per portare fuori Edoardo Bove, dal momento in cui ha avuto il malore in Fiorentina-Inter a quando ha lasciato in campo. Con l’ambulanza che lo ha atteso all’esterno del terreno di gioco del Franchi. Lo ha poi portato all’ospedale Careggi, dove si trova tuttora e con il primo bollettino medico. Ma c’è un’immagine che è rimasta impressa e che ha fatto discutere, nei momenti più drammatici della serata di oggi. Quella di Rolando Mandragora, con alcuni suoi compagni e Federico Dimarco, che chiede disperato che l’ambulanza entri in campo per soccorrere Bove. Cosa che non è avvenuta e c’è il motivo.

Ecco perché l’ambulanza non è entrata in campo dopo il malore di Bove in Fiorentina-Inter

LA SPIEGAZIONE – Il regolamento prevede che in tutte le partite di Serie A debba esserci un’ambulanza a disposizione da almeno novanta minuti prima dell’inizio della partita fino a un’ora dopo il fischio finale. E che sia dedicata a giocatori, dirigenti e ufficiali di gara con un kit d’emergenza, una bombola a ossigeno e un defibrillatore. Che non è necessario debba essere utilizzato dentro l’ambulanza. Perché questa possa portare fuori dallo stadio una persona che necessita di intervento medico, come avvenuto a Bove in Fiorentina-Inter, è da evitare che entri in campo su un terreno di gioco in erba naturale, perché c’è il rischio che si fermi sul terreno. Può invece farlo sul sintetico. Ed ecco spiegato il motivo per cui Bove è stato soccorso in campo e portato in ambulanza sulla barella.