Makkelie arbitro di Borussia Monchengladbach-Inter: precedenti osceni

Danny Makkelie

Makkelie sarà l’arbitro di Borussia Monchengladbach-Inter, partita della quinta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione olandese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match del Borussia Park.



I PRECEDENTI – Borussia Monchengladbach-Inter sarà la terza partita per Danny Makkelie come arbitro dei nerazzurri. Il conteggio è facile: due sconfitte, molto contestate. Il 5 novembre 2019 il debutto col Borussia Dortmund, sempre in Champions League: non influisce sul ribaltone da 0-2 a 3-2, ma a un quarto d’ora dalla fine ignora (neanche fallo!) un intervento da rosso diretto di Nico Schulz su Matteo Politano, rimasto infortunato. Fa ancora peggio il 21 agosto, nella finale di Europa League col Siviglia. Dopo due minuti e mezzo Romelu Lukaku lascia sul posto Diego Carlos, che si disinteressa del pallone e lo placca in area: il rigore è inevitabile, il provvedimento disciplinare è sbagliato. Arriva solo il giallo, doveva essere espulsione. Lo stesso Diego Carlos, peraltro autore del gol vittoria, sempre nel primo tempo tocca di mano e qui non segnala quello che sembrava un altro rigore piuttosto evidente.

MALE ANCHE AL VAR! – Altrettanti precedenti orribili al VAR per Makkelie. Era lui al monitor il 2 ottobre 2019 col Barcellona, anche qui un KO in rimonta (2-1) più discusso. Sullo 0-1 ignora, assieme all’arbitro centrale Damir Skomina, un rigore di Arthur su Stefano Sensi, da cui nasce l’azione del pareggio di Luis Suarez. Sarebbe dovuto intervenire per annullare il gol e assegnare la massima punizione, invece ha tralasciato una circostanza pure qui chiara. C’era anche all’andata e lì sì che l’ha dato il rigore al Borussia Monchengladbach, per un netto fallo di Arturo Vidal su Marcus Thuram segnalato all’arbitro Bjorn Kuipers. Visto quanto successo col Real Madrid e i precedenti la domanda è lecita: c’era davvero bisogno di designare ancora Makkelie per Borussia Monchengladbach-Inter?