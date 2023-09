Maignan e Theo Hernandez acciaccati, condizioni diverse: il punto – CdS

Maignan e Theo Hernandez, oltre all’infortunato Giroud già rientrato a Milano, sono i due giocatori del Milan con la Francia esentati dall’allenamento di ieri. In vista del derby con l’Inter il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni.

MINIMO RISCHIO? – Dopo Olivier Giroud, anche gli altri due del Milan con la Francia risultato non essere al 100%. Ieri sia Mike Maignan sia Theo Hernandez non si sono allenati col gruppo, accendendo l’allarme in casa rossonera in vista del derby con l’Inter di sabato. Il Corriere dello Sport non li mette a rischio per la stracittadina, ma segnala le motivazioni. Maignan ha fatto un semplice lavoro di scarico, mentre Theo Hernandez ha accusato un leggero problema al polpaccio. Condizione, quest’ultima, evidentemente da monitorare con più attenzione anche se non sembra nulla di grave. Entrambi dovrebbero essere tenuti fuori dall’amichevole di martedì contro la Germania.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona