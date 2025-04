Maignan, la paura è passata: il Milan può ben sperare contro l’Inter

Dopo la grande paura, il Milan può tirare un sospiro di sollievo guardando all’esito degli esami di Mike Maignan. La botta alla testa non preoccupa e il francese può mettere l’Inter nel mirino.

L’ESITO DEGLI ESAMI – Venerdì sera Mike Maignan ha gelato il Bluenergy Stadium di Udinese, quando intorno al 60′ è rimasto a terra dopo un bruttissimo scontro di gioco col compagno Alex Jimenez. Il portiere del Milan, immediatamente soccorso e portato via dal campo in barella, non ha mai perso conoscenza, nonostante la forte botta alla testa. Tuttavia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia, vicino allo stadio, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Nessun trauma cranico per Maignan, che ha comunque trascorso la notte in osservazione presso la struttura medica. Ieri mattina il portiere rossonero è stato dimesso, potendo così tornare a Milano.

Il Milan tira un sospiro di sollievo, Maignan può mettere l’Inter nel mirino!

I TEMI DI RECUPERO – Cosa aspettarsi nei prossimi giorni da Maignan, col Milan che avrà due importanti sfide da affrontare: quella di campionato, domenica, contro l’Atalanta e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter? Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’estremo difensore rossonero dovrà passare qualche giorno in assoluto riposo. Niente allenamento a Milanello, infatti, ieri e neanche martedì. Quando la squadra di Conceicao si ritroverà per il primo allenamento settimanale, Maignan sarà impegnato con nuovi controlli, utili a confermare il primo quadro clinico. Se gli esami daranno ancora una volta un esito positivo, il francese potrà tornare subito a lavoro col Milan e quindi anche in campo contro la partita con l’Atalanta. Maignan, quindi, sembra destinato ad esserci anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma tra dieci giorni esatti, il 23 aprile alle ore 21.00.