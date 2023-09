Maignan e Theo Hernandez non preoccupano Pioli: le ultime sulle loro condizioni

La partita tra Francia e Irlanda ha lasciato sicuramente il segno dal punto di vista della condizione fisica. Non solo per l’infortunio di Olivier Giroud, ma anche per le condizioni non ottimali di Theo Hernandez e Mike Maignan, prossimi avversari dell’Inter al derby, ma secondo quanto riportato da RMC Sport, le loro condizioni non preoccupano Stefano Pioli.

PROBLEMI FISICI – Giroud dopo l’infortunio alla caviglia è tornato subito a Milano per mettersi a disposizione del Milan prima del derby e cercare di recuperare in tempo. Quando la Francia è tornata ad allenarsi, però, anche altri due giocatori del Milan non hanno partecipato al lavoro di gruppo, cioè Maignan e Theo Hernandez. Per nessuno dei due, però, il motivo dell’assenza è grave. Maignan ha svolto solo alcuni trattamenti personalizzati, mentre Theo ha riposato per una botta al polpaccio subita nella partita contro l’Irlanda. Entrambi, quindi, saranno a disposizione di Pioli per il derby.

Fonte: RMC Sport