Lukaku vuole sbloccarsi con le big: la Juventus a Torino è perfetta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea come a Lukaku manchi il gol contro le big. La Juventus in trasferta, dove rende al meglio, può essere la sua occasione.

CERCASI GOL A UNA BIG – Ventitré i gol segnati in stagione da Romelu Lukaku, come sono ventitré le partite giocate negli ultimi due anni e mezzo da Big Rom contro le prime cinque in classifica, dove invece il belga ha segnato soltanto una volta. I numeri, a volte, si divertono a creare strani parallelisimi. E alimentano anche qualche leggenda: Lukaku – come in passato Christian Vieri – bomber allergico alle grandi sfide? Le cifre direbbero questo. In Italia il belga ha finora incrociato Juve, Roma, Lazio (due volte) e Atalanta senza riuscire a mettere mai il suo nome tra i marcatori. Un trend che lo accompagna in verità dai tempi della Premier League.

OCCASIONE TRASFERTA – Difficile trovare una partita migliore di quella a Torino con la Juve per provare a invertire la tendenza. Tanto più che si gioca in trasferta. In una squadra concepita per dare il meglio di sé sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari, Lukaku si è esaltato soprattutto lontano da San Siro, come certificano i 12 gol segnati dal centravanti in trasferta. “Big Rom” con le sue reti ha marchiato a fuoco otto delle nove vittorie dell’Inter lontano dal Meazza (compreso il derby giocato formalmente fuori casa), con l’unica eccezione a Marassi contro la Samp quando il belga partì addirittura dalla panchina per la lombalgia che poi gli avrebbe fatto saltare la sfida al Camp Nou contro il Barcellona.