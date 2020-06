Lukaku vuole ripartire al top: obiettivo la sua prima finale con l’Inter – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea come Lukaku voglia la sua prima finale con l’Inter. Conte si affida a lui al centro dell’attacco.

OCCASIONE DA TITOLO – Lukaku è il centro di gravità dell’Inter e contro il Napoli vuole avvicinare Conte alla prima finale nerazzurra. Aiutami che Rom t’aiuta: con nessun allenatore il belga ha segnato in carriera tanto frequentemente come con Antonio, una rete ogni 126’. Un gol domani può valere la finale. E sì che Lukaku un po’ d’invidia per l’amico Mertens, rivale per una sera, ce l’ha. Il centravanti non vince nulla dal 2009-10, quando giovanissimo conquistò il titolo con l’Anderlecht: l’amico Dries era già volato a giocare in Olanda. Dieci anni sono abbastanza per coltivare la speranza di alzare un trofeo.

RICOMINCIARE BENE – Lukaku a Milano si sente circondato da un affetto che non ha mai avvertito da nessun’altra parte, in carriera. Nelle ultime settimane è apparso in forma ad Appiano, tra i migliori quattro della rosa per parametri fisici a disposizione di Conte. Deve solo riattivare il radar, come pure la capacità di fare a sportellate con un avversario vero e non con un compagno di allenamento. Deve ricominciare a dialogare con Lautaro non solo dal terrazzo di City Life o ad Appiano, ma anche di fronte a un portiere. Così magari sarà più semplice dimenticare quell’antipatica sensazione che lo accompagnò la sera dello Juventus Stadium dell’8 marzo, prima del lockdown. Magari a Rom basterà ascoltare Conte nello spogliatoio domani sera, per ricominciare.