Lukaku, Verona-Inter chance per nuovo record: sorpasso a Shevchenko?

Lukaku ha abbattuto diversi record al suo primo anno in Serie A con la maglia dell’Inter (vedi articolo). “Sky Sport 24” ricorda che a Verona, nella sfida contro la squadra di Juric, il belga ha la possibilità di raggiungere un altro record, sorpassando Shevchenko

ALTRO RECORD – Romelu Lukaku ha abbattuto diversi record al suo primo anno in Italia con la maglia dell’Inter. Il numero 9 nerazzurro giovedì contro il Verona può realizzarne un altro: “È dalla stagione 1999/2000 che un giocatore al suo primo anno in Serie A non segna più di 12 gol fuori casa. L’ultimo è stato Andriy Shevchenko, che ne aveva segnati 12, ora c’è Lukaku che può mettere a segno il suo tredicesimo gol in trasferta”.