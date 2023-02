Lukaku vero rinforzo di metà stagione: cinque sfide per tornare al top all’Inter – CdS

Romelu Lukaku adesso si gioca il suo futuro all’Inter, contro la Sampdoria torna a giocare da titolare. Vero rinforzo di Simone Inzaghi di metà stagione, secondo il Corriere dello Sport le prossime cinque sfide saranno decisive.

ARMA IN PIÙ – Contro la Sampdoria questa sera alle 20:45, Simone Inzaghi rilancia Romelu Lukaku titolare con la speranza di poterlo arruolare finalmente con maggiore continuità al centro dell’attacco nerazzurro. Un assist sembra arrivare anche dal calendario perché in campionato sta per presentarsi un filotto di avversarie alla portata per dare una continuità al belga. Lukaku in questa stagione ha segnato un solo gol in Serie A, cioè sei mesi fa all’esordio stagionale contro il Lecce. Stasera si ripresenta da titolare dopo gli ultimi tre spezzoni di fila e una partita da titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il vero obiettivo però è quello di farlo tornare a pieno ritmo, per ritrovare confidenza con i 90’ tra i suoi proverbiali strappi e la capacità di spaccare le partite in autonomia. Anche perché sotto porta ci si aspetta maggior cattiveria da parte di tutti, per provare a chiudere le partite. Per il tecnico nerazzurro Lukaku potrebbe rappresentare l’arma in più per questa seconda parte di stagione.

CALENDARIO A FAVORE – In soccorso di Inzaghi ci sarà il calendario, perché vero che si vive di partita in partita, ma impossibile non tener conto delle prossime partite considerando l’impegno in Champions League con il Porto e la sfida casalinga contro la Juventus il prossimo 19 marzo. L’Inter è pronta ad affrontare un mese dove di fatto sfiderà le cosiddette “piccole”, in ordine: Sampdoria, Udinese, Bologna, Lecce e Spezia. Proprio queste partite saranno decisive anche per il futuro di Romelu Lukaku all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia