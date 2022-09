Lukaku vede Inter-Roma! Occhio a uno scenario che può concretizzarsi

Lukaku è fermo da un mese e ha saltato anche la convocazione del Belgio per questa sosta per le nazionali. La buona notizia che arriva da Sky Sport è che l’ipotesi di vederlo in Inter-Roma dal 1’ inizia a prendere forma.

LO SCENARIO – Andrea Paventi aggiorna sul possibile recupero per Inter-Roma di sabato 1: «Romelu Lukaku se tutto va come deve andare giocherà con la Roma, sarà fra i convocati e a disposizione per questa partita importantissima per il momento. L’Inter ha bisogno di mettersi alle spalle l’inizio di stagione, con tanti gol incassati. Serve ritrovare in primis il suo attaccante principale, se tutto andrà bene Lukaku sarà titolare. Poi bisognerà cercare di far passare determinati concetti e qualità, certo è difficile farlo con sei giocatori di movimento e due portieri a disposizione. Il grosso del gruppo tornerà a metà della prossima settimana».