Lukaku, ultimo test prima di Roma-Inter: ottimismo in casa nerazzurra – Sky

Lukaku non vuole mancare nella partitissima dello Stadio “Olimpico” di Roma. Come riportato da “Sky Sport”, c’è fiducia nella presenza del centravanti belga in campo in Roma-Inter

TEST DELLA VIGILIA – L’Inter prepara la trasferta di Roma quasi al completo, centrocampo a parte. Nonostante la formazione anti-Roma sia praticamente fatta (vedi articolo), l’ultimo dubbio rimasto ad Antonio Conte in realtà deve ancora essere sciolto. Solo nel pomeriggio capiremo se Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo o meno. In casa Inter c’è ottimismo per il recupero completo dell’attaccante belga. Tra qualche ora si capirà se Lukaku potrà essere schierato titolare a Roma oppure no. L’unica certezza della vigilia, quindi, sembra essere la disponibilità del numero 9 per sedersi almeno in panchina. Dal 1′ pronto Alexis Sanchez, carico più che mai dopo aver ritrovato la rete a Ferrara. Anche se Lukaku vuole esserci.