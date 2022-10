Lukaku, la titolarità può aspettare! L’Inter va con i piedi di piombo − CdS

Inter, non si vuole rischiare nulla su Lukaku, anche ora che è finalmente rientrato dall’infortunio. Nelle prossime gare non dovrebbe rivedersi dal primo minuto. Big Rom deve ritornare al top della forma

CALMA − La sensazione è che contro Sampdoria, Bayern Monaco e anche Juventus le possibilità di rivedere Lukaku titolare siano abbastanza remote. Il belga è ritornato da poco da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per oltre due mesi. In casa Inter si predica cautela. Anche questa sera contro la Sampdoria partirà dalla panchina, mentre col Bayern Monaco potrebbe rivedersi quantomeno per un tempo. Probabilmente il secondo. Mentre anche nell’atteso Derby d’Italia contro la Juventus, Big Rom difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno