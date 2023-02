Lukaku titolare in Inter-Milan, possibile! Inzaghi valuta la mossa a sorpresa – CdS

Romelu Lukaku titolare nel derby, più di una semplice idea per Simone Inzaghi che valuta la mossa a sorpresa rimescolando le carte alla vigilia. Le ultime riguardo l’attacco secondo il Corriere dello Sport.

MOSSA A SORPRESA – Più si avvicina Inter-Milan, più aumenta a tentazione di schierare Romelu Lukaku titolare nel derby in coppia con Lautaro Martinez. L’idea stuzzica Simone Inzaghi, che non ha ancora deciso il partner d’attacco per l’argentino e lo farà questa mattina. Nella seduta di ieri, il tecnico piacentino non ha dato indicazioni precise. Come spesso accade, alla vigilia, mescola le carte, componendo e scomponendo le coppie, e non soltanto in attacco. Le quotazioni dell’attaccante belga sono in netto rialzo e la maglia da titolare per Edin Dzeko non è più scontata come qualche giorno fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno