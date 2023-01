Lukaku si prepara al rientro, spazio già contro l’Empoli? Su Skriniar… – SM

L’Inter affronterà l’Empoli con diverse questioni per la testa. In primis la situazione legata a Skriniar, poi c’è anche il rientro di Lukaku da gestire.

FESTA – San Siro è pronta ad abbracciare la sua squadra, cercando di non farsi rovinare la festa dall‘Empoli. Milan Skriniar sarà sotto la lente d’ingrandimento. Come riporta Sport Mediaset questa sera potrebbe indossare la fascia di capitano per l’ultima volta, nel caso in cui il PSG lo volesse già a gennaio. La Curva Nord nel suo comunicato ha detto di non fischiarlo, aspettando l’ufficialità per prendere provvedimenti. Contro L’Empoli, Simone Inzaghi non stravolgerà la squadra. Romelu Lukaku è tornato, partirà però dalla panchina per far rifiatare farà uno tra Lautaro Martinez e Dzeko.