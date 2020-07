Lukaku si esalta col Genoa: tra andata e ritorno due gol favolosi

Romelu Lukaku contro il Genoa si esalta. La grande partita di ieri è la ripetizione della gara di andata: doppietta con rete capolavoro.

PARTITA DI LIVELLO – Lukaku è stato il grande protagonista di Genoa-Inter. Il numero 9 ha segnato una doppietta, aprendo e chiudendo le marcature, ed è stato il migliore tra i nerazzurri secondo il report della Lega Serie A (QUI a pagina 14). Il secondo gol in particolare rimarrà nella memoria: una cavalcata palla al piede da metà campo, con difensore saltato secco e palla in angolo (per rivederlo andate QUI). Ma vi ricordate il match di andata? Perché le somiglianze sono notevoli.

COME ALL’ANDATA – 21 dicembre 2019, Inter-Genoa. I nerazzurri dominano la gara, che finisce a 4-0. Nei marcatori compare due volte il nome di Romelu Lukaku. Per primo e per ultimo. Curiosamente anche allora sblocca la partita di testa e si tiene il pezzo di bravura assoluta per il finale. In mezzo si concede anche il lusso di lasciare un rigore a Esposito, che trova il suo primo gol in A. Ma dicevamo della rete capolavoro: palla ricevuta al limite dell’area, doppio passo, difensore saltato e sinistro all’incrocio (QUI trovate il video). Un gol più “semplice” di quello del ritorno, ma comunque mirabile, tra i migliori dell’anno. Giocatore chiave per la Lega Serie A? Il numero 9 (pagina 14 QUI).

STESSO DIFENSORE – Volete un ultimo dettaglio? Guardate il difensore del Genoa che viene saltato prima del tiro. Sia all’andata che al ritorno, incredibilmente, è lo stesso. Sempre il numero 17. Cristian Romero, difensore di talento già della Juventus, si sognerà per un po’ Lukaku che lo punta e mira all’angolino.