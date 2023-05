Lukaku sfida Dzeko, in palio un posto da titolare a Istanbul − CdS

In casa Inter è partito il rush finale verso la finale di Champions League a Istanbul. In particolare la sfida è particolarmente accesa per il posto di attaccante titolare di fianco a Lautaro Martinez. Come riportato dal Corriere dello Sport c’è un favorito.

DUELLO INTERNO − L’Inter dopo tante difficoltà vuole regalarsi un finale di stagione da ricordare. La vittoria in Coppa Italia fa ben sperare, ma potrebbe aver lasciato tanta stanchezza nelle gambe. Ecco perché questa sera Simone Inzaghi continuerà a insistere con il turnover per cercare di gestire al meglio le forze. In particolare contro l’Atalanta dovremmo assistere all’ennesima alternanza tra campionato e coppe di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Il belga è reduce dai 6 reti negli ultimi 6 incontri disputati in Serie A e contro i bergamaschi, e il Torino settima prossima, punta a migliorare ancora il suo bottino. L’obiettivo è sì quello di aiutare l’Inter a raggiungere la qualificazione per la prossima Champions League, ma soprattutto è quello di conquistare un posto da titolare per la finale di Istanbul. Fino ad ora infatti Inzaghi ha puntato su di lui nelle gare in campionato e su Dzeko in quelle di coppa. Scelta che al momento si è rivelata vincente. Per questo, come riportato da Corriere dello Sport, il bosniaco rimane ancora favorito per un posto accanto a Lautaro Martinez in vista della sfida contro il Manchester City. Inoltre contro il gioco degli inglesi le sue caratteristiche potrebbero risultare più utili ai nerazzurri. L’ottimo periodo di forma del belga lascia comunque ancora aperta qualche chance. Ecco perché per Lukaku sarà fondamentale fare bene negli ultimi due turni di Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno