Lukaku e le sensazioni su Inter-Roma: attacco in definizione per Inzaghi – SM

Lukaku sta terminando il recupero in vista di Inter-Roma di sabato (ore 18). Inzaghi deve decidere se rischiarlo o no da subito, ma intanto Sport Mediaset dà le prime certezze in attacco.

RITORNO PARZIALE – Ancora non è certa la presenza di Romelu Lukaku in Inter-Roma. L’attaccante, fuori da un mese, per Sport Mediaset entrerà sì in distinta ma andando in panchina. Simone Inzaghi ha già le idee chiare sull’attacco, anche se attende il ritorno di Lautaro Martinez e Joaquin Correa dall’Argentina. I due saranno a Milano stasera, faranno due allenamenti più la rifinitura nel loro parziale avvicinamento a Inter-Roma. Con il Toro ci sarà Edin Dzeko, il grande ex della sfida. Nella scorsa stagione Dzeko ha segnato sia all’andata all’Olimpico sia nel match di Coppa Italia al Meazza, rimanendo a secco solo in quello di Serie A comunque vinto 3-1 il 23 aprile.