Lukaku sempre pericoloso, Sanchez lo cerca di continuo – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Ludogorets indica come migliore in campo Lukaku. A fianco a lui brilla anche Sanchez.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è Lukaku, che prende 7. Sbaglia due gol fatti. Ma sul secondo ha la fortuna che la respinta di Iliev va a sbattergli sulla testa e finisce comunque in porta: 23° centro stagionale. Ripresa in crescendo, sfiorando pure il bis.

ASSOCIATIVO – Voto 7 anche per Sanchez. Per la voglia che ci mette, avrebbe meritato il gol, invece coglie in pieno la traversa. Cerca costantemente Lukaku (creando di fatto il raddoppio), confermando l’intesa costruita ai tempi di Manchester.