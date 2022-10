Lukaku, scelta scontata con il Barcellona. Anche Gagliardini non al meglio – CdS

Lukaku non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di oggi alle 18 contro la Roma. Anche Gagliardini non è al meglio ma ci sarà. Ecco la situazione infortuni in casa Inter secondo il Corriere dello Sport.

GLI INFORTUNATI – Marcelo Brozovic è solo l’ultimo giocatore, in ordine cronologico, ad essersi fatto male in casa Inter. Il croato come già ribadito ne avrà per almeno altre sei partite e al suo posto ci sarà Kristjan Asllani. Salta la sfida con la Roma anche Romelu Lukaku e, presumibilmente, anche la sfida di UEFA Champions League contro il Barcellona. Da inizio settimana, si lavorerà in vista del match di sabato con il Sassuolo. Al momento, però, non si possono avere certezze. Non al meglio anche Roberto Gagliardini, se Calhanoglu ha recuperato, infatti, l’italiano è alle prese con un problema lombare, non è nelle migliori condizioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno