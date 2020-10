Lukaku scarico dopo Kiev, riposo in arrivo? Attesa Inter per Sanchez – Sky

Lukaku Inter

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Parma (QUI le ultime sugli ospiti). In casa nerazzurra Antonio Conte fa invece i conti con il turnover e il possibile riposo per Romelu Lukaku e non solo.

POSSIBILI CAMBI – Andrea Paventi ha parlato a “Sky Sport 24”: «Alexis Sanchez sta recuperando la migliore condizione. Non si vogliono correre rischi, ma si proverà a recuperarlo per sabato. Nelle rotazioni potrebbe riposare Lukaku. Il belga era scarico dopo Kiev con Lautaro Martinez che potrebbe caricarsi il peso dell’attacco in un momento non facile per lui. L’argentino deve fare un salto di qualità per consentire all’Inter di non contare solo sui gol di Lukaku».