Lukaku scalpita per Inter-Juventus! Ma Inzaghi temporeggia − Sky

Romelu Lukaku carico a pallettoni per il match di ritorno in Coppa Italia fra Inter e Juventus Juventus. La doppietta di ieri a Empoli gli ha fatto guadagnare chance. Ma Inzaghi non ha ancora deciso

SCALA LE GERARCHIE − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna sull’umore di Big Rom in vista della gara fra Inter e Juventus: «Lukaku ha apprezzato il segnale della Figc, lo ha caricato ulteriormente. A Empoli si è rivisto il Lukaku trascinatore, fantastico il secondo gol. Nel il terzo si è vista la vecchia intesa con Lautaro Martinez. Infortuni e altre cose hanno portato a fare scelte diverse a discapito della Lu-La. Lukaku si guadagna una chance vista la prestazione di ieri. Poi deciderà Inzaghi, oggi non ha provato niente da questo punto di vista».