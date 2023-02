Lukaku, in Sampdoria-Inter il rilancio dal 1′? Inzaghi attende e valuta − TS

Lunedì sera contro la Sampdoria l’Inter cercherà di ottenere i tre punti per consolidare il secondo posto. Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a riproporre Romelu Lukaku dal primo minuto

RITORNO DA TITOLARE − Sampdoria–Inter è sempre più vicina. I nerazzurri vogliono ottenere a tutti i costi i tre punti per cercare di consolidare il secondo posto e tenere ancora vive le flebili chance di lottare per lo scudetto con il Napoli. Inzaghi starebbe pensando di schierare Romelu Lukaku già dal primo minuto. Il belga non gioca titolare in campionato dalla sfida vinta con il Napoli il 4 gennaio. Poi un nuovo problema. Una leggera infiammazione al ginocchio che ha contribuito a ritardare il suo ritorno nella miglior condizione. Negli ultimi impegni l’attaccante ha però fatto vedere dei piccoli passi avanti, soprattutto nel derby di campionato contro il Milan. Ora bisognerà solo aspettare il responso degli allenamenti di oggi e domani per capire se Lukaku potrà veramente scendere in campo tra i titolari. Se ciò avverrà, saranno importanti minuti nelle sue gambe in vista del doppio confronto in Champions League con il Porto.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport