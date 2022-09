Lukaku, lavoro indifferenziato. A rischio non solo Inter-Roma – Sky

Arrivano le ultime conferme sul fatto che Romelu Lukaku non sarà nemmeno tra i convocati per Inter-Roma. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il belga potrebbe essere a rischio non solo per sabato, ma anche per la gara di UEFA Champions League con il Barcellona.

ASSENZA SICURA – Romelu Lukaku continua con il suo lento percorso di recupero. Il belga non sarà sicuramente tra i convocati per Inter-Roma, ma questa non è l’unica gara a rischio. A confermarlo ci ha pensato Andrea Paventi da Appiano Gentile: «Lukaku anche oggi ha fatto lavoro indifferenziato, è a rischio anche per la gara del Barcellona. L’Inter sperava di recuperarlo, ma a causa del suo fisico non è riuscito a tornare al massimo della forma. Sono però pronti Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, pronto a non far sentire l’assenza del belga».