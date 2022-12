Lukaku di rientro all’Inter, in campo anche oggi! Dubbi per il Betis – CdS

Lukaku è di nuovo a disposizione dell’Inter, dopo il periodo di stop causa infortunio e il fallimentare Mondiale col Belgio. Il Corriere dello Sport mette però ancora in dubbio la sua presenza col Betis sabato.

DI RITORNO – Per Romelu Lukaku i cancelli della Pinetina si apriranno anche oggi. Il resto della squadra di Simone Inzaghi avrà un giorno di riposo, mentre il numero 90 dell’Inter si allenerà lo stesso ad Appiano Gentile per proseguire la sua tabella di recupero. Il Corriere dello Sport spiega come ci sarà un’attenzione particolare per riaverlo al 100% col Napoli il 4 gennaio. Pur avendo fatto un “riposo attivo” nell’ultima settimana, dopo l’eliminazione del Belgio ai Mondiali dove è andato in vacanza seguito dal suo preparatore di fiducia, Lukaku è ancora indietro come condizione rispetto ai compagni. Motivo per cui ogni giorno sarà monitorato dallo staff di Inzaghi, per capire quando tornare in gruppo. Nel corso dei prossimi giorni si capirà quando si unirà definitivamente al gruppo: da qui passano le chances di vederlo all’opera sabato prossimo (ore 18) nell’amichevole di Siviglia col Real Betis. Non è ancora scontata la presenza di Lukaku, ma intanto fa progressi in vista del recupero completo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno