Lukaku, rientro graduale ma il primo segnale è da Inter-Viktoria Plzen

Lukaku è di nuovo a disposizione di Inzaghi, a due mesi esatti dall’ultima presenza contro la Lazio. In Inter-Viktoria Plzen l’attaccante torna in distinta, con però nessuna possibilità di partire titolare.

RIENTRO GRADUALE – Rivedere titolare subito Romelu Lukaku già oggi, in Inter-Viktoria Plzen, è da escludere. L’attaccante andrà – al massimo – in panchina, con discrete probabilità di entrare a gara in corso. Anche se la speranza è che possa farlo per prendere minutaggio e non per necessità legate al risultato. Lukaku non gioca da due mesi esatti, il 26 agosto contro la Lazio. Poi l’infortunio muscolare (uno stiramento), con tempi dilatati visto che sarebbe dovuto rientrare l’1 ottobre con la Roma. Intanto, però, rivederlo oggi in panchina è un segnale sul recupero finalmente concluso. Toccherà a Simone Inzaghi scegliere quando rimetterlo titolare, con la partita col Bayern Monaco (ancor più della Sampdoria sabato) che sembra l’ideale. Con l’augurio, pure in questo caso, che Lukaku giochi solo per fare minuti e non per dover ottenere la qualificazione agli ottavi di Champions League.