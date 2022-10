Lukaku recuperato! Convocato contro il Viktoria Plzen? Inzaghi spera in lui e un altro – CdS

Romelu Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter dopo l’infortunio che lo ha costretto a stare lontano dal campo per tantissimo tempo. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il centravanti belga ha chance di essere convocato contro il Viktoria Plzen e non è l’unico.

RITORNO – La buona notizia di ieri, è l’allenamento in gruppo (assieme ai nerazzurri non impiegati al Franchi) di Romelu Lukaku, che, a questo punto, dovrebbe essere finalmente convocato per la sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Da capire, però, quanta autonomia possa avere. Come lui, in panchina dovrebbe esserci anche Roberto Gagliardini, anche lui recuperato dopo l’infortunio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno