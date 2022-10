Lukaku punta la Fiorentina! Intanto, Inzaghi riabbraccia un giocatore − TS

L’infermeria dell’Inter sta pian piano svuotandosi. Riecco finalmente Lukaku, oggi in gruppo. L’attaccante vuole esserci già con la Fiorentina. Intanto, Inzaghi ritrova anche un centrocampista

BUONE NOTIZIE − Romelu Lukaku è un leone in gabbia. Big Rom punta la Fiorentina, quantomeno per la convocazione, e perché no anche per mettere minuti nelle gambe. Dopo 53 giorni l’ex Chelsea si rivede con il gruppo squadra, oggi primo allenamento. Domani in rifinitura Simone Inzaghi deciderà se accontentare Lukaku o risparmiarlo anche in vista del Viktoria Plzen in Champions League. Intanto, il tecnico dell’Inter riabbraccia anche Roberto Gagliardini, che aveva saltato l’ultima sfida di campionato contro la Salernitana. Già nelle scorse puntate, l’ex atalantino aveva lavorato sia in parte che col gruppo e a meno di clamorosi scenari dovrebbe essere convocato per la trasferta a Firenze.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna