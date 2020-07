Lukaku punta ad esserci in Roma-Inter, cosa farÃ  Conte con Sanchez?

Lukaku punta ad esserci in Roma-Inter, cosa farà Conte con Sanchez?

Per Roma-Inter Antonio Conte potrebbe riavere disponibile Romelu Lukaku. Se il belga dovesse giocare, chi schierare al suo fianco? Alexis Sanchez scalpita.

RITORNA ROM – Lukaku fin dall’estate scorsa è stato il centro di gravità dell’Inter di Conte. La sua assenza in stagione è una rarità. Ma in questo momento è alle prese con noie muscolari. Il belga punta ad esserci per la sfida di domenica con la Roma. E in quel caso Conte che scelte farà? Col numero 9 non bisogna rischiare, questo è chiaro. Non è un caso che nelle ultime due partite non sia andato nemmeno in panchina. Ma se disponibile una sua titolarità sembra possibile. Anzi probabile. A quel punto va individuato il suo partner. E qui entra in gioco Alexis Sanchez.

TURNOVER POSSIBILE – Il cileno è probabilmente l’uomo più in forma dell’Inter. Non è un caso che sia partito titolare in 5 delle ultime 7 partite. Risultando decisivo. E quando non è successo, con Parma e Bologna, la squadra non ha certo offerto prestazioni indimenticabili. Nelle ultime tre però Sanchez ha giocato senza sosta, tutti i minuti senza cambi. E col ritorno di Lukaku non è da escludere che Conte decida di gestirlo. Visto per di più che i nerazzurri giocheranno di nuovo mercoledì con la Fiorentina.

CHI TITOLARE? – Rinunciare al numero 7 per normale turnover o puntare ancora sulla sua vena, sulla sua voglia di campo? Conte, con Lukaku disponibile, ha tre opzioni per due maglie. Non è così scontato scegliere: già col Bologna il tecnico sorprese. Del resto il belga e Lautaro Martinez rappresentano la coppia più rodata in stagione. E l’argentino ha appena ritrovato la rete contro il Torino. Con la Roma Sanchez titolare o in panchina? Una maglia da cui potrebbe dipendere molto.