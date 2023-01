Lukaku prova il recupero per Milan-Inter, ma la certezza è un altro! − Sky

Allenamento di oggi e quello di domani decisivi per capire se Lukaku ce la farà per Milan-Inter, l’atteso match di Supercoppa Italiana. Intanto, è un altro giocatore il vero punto fermo

CERTEZZA − Andrea Paventi, nel commentare il momento di Lautaro Martinez, ha anche aggiornato sulla situazione di Romelu Lukaku in vista di Milan-Inter: «La certezza all’Inter è Lautaro Martinez, tornato più affamato di prima dal Mondiale. Un giocatore che è sempre più leader, fa gol importanti, è abituato ormai a vincere le coppe. I suoi numeri sono dalla sua parte e sta eguagliando la sua miglior stagione con Conte in panchina. Inzaghi spera di riavere al meglio Correa e soprattutto Lukaku, che spera quantomeno di rientrare per la panchina». Le sue parole su Sky Sport 24.