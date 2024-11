Lukaku, pronta l’accoglienza per Inter-Napoli. Ma una differenza dallo scorso anno – CdS

Tra i tanti spunti che fornisce Inter-Napoli, specialmente il fatto che ci si giochi il primo posto in campionato, il Corriere dello Sport ricorda l’accoglienza attesa per il ritorno di Romelu Lukaku. Con una differenza, però, rispetto allo scorso anno

ACCOGLIENZA PRONTA – Ormai lo sappiamo, il rapporto fra i tifosi nerazzurri e Romelu Lukaku è decisamente incrinato dopo il comportamento del belga nell’estate del 2023. Per questo l’accoglienza che si prospetta in vista di Inter-Napoli per l’attaccante non sarà, naturalmente, delle migliori. Gli spalti di San Siro per il big match di questa sera alle 20.45 saranno gremiti, un sold out con una marea di tifosi pronta a rendere la partita dell’ex nerazzurro particolarmente – per usare un eufemismo – complicata. Tanti i fischi che, infatti, pioveranno su Ronelu Lukaku durante tutto il corso della gara, con l’obiettivo di farlo “steccare” e di impedirgli di trovare la via del gol. Gol che, peraltro, il belga ha già trovato a San Siro in questa stagione, ovvero quello per aprire il risultato dello scontro diretto con il Milan, terminato con il punteggio di 0-2.

Inter-Napoli, i tifosi a San Siro preparano l’accoglienza per Romelu Lukaku. Ma una differenza dalla scorsa stagione

DIFFERENZA – Come detto, saranno tanti i fischi per Romelu Lukaku in occasione di Inter-Napoli. Ma c’è una differenza rispetto alla stagione scorsa, quando l’attaccante tornò a San Siro per la prima volta da avversario, indossando la maglia della Roma. In occasione di quella partita – dove il belga ebbe una prestazione di fatto da fantasma in campo – furono infatti distribuiti 30.000 fischietti per rendere ancora più rumorosa l’accoglienza al giocatore. Quest’anno, invece, la stessa iniziativa non sarà ripetuta. Probabilmente, come scrive il collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, il motivo è anche da ricercare nella particolare situazione della Curva Nord interista. In ogni caso saranno comunque tanti, tantissimi, i fischi che attendono Romelu Lukaku. Resta da capire se sarà abbastanza forte da superarli a livello psciologico.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport