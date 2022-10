Lukaku, per Fiorentina-Inter decide Inzaghi! Un obiettivo ben preciso – TS

A differenza di quanto riportato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), nell’edizione odierna di Tuttosport si parla di possibile convocazione per Lukaku per Fiorentina-Inter. L’ultima parola spetterà ad Inzaghi

SPERANZA – Romelu Lukaku è tornato ieri ad allenarsi in gruppo. Il belga, al rientro dopo quasi due mesi, ha svolto solo la prima parte degli esercizi con la squadra, senza effettuare la partitella tattica. Troppo poco, scrive Tuttosport, per assicurarsi la convocazione in vista di Fiorentina-Inter. Inzaghi, a tal proposito, scioglierà i dubbi solo oggi. L’allenatore, infatti, al termine della seduta odierna di allenamento valuterà se è meglio spostare il ritorno di “Big Rom” alla sfida contro il Viktoria Plzen. Sarebbe i

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi