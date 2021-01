Lukaku out per Sampdoria-Inter? Conte studia due alternative...

Lukaku out per Sampdoria-Inter? Conte studia due alternative – Sky

Romelu Lukaku Atalanta-Inter

Nerazzurri in ansia per le condizioni di Romelu Lukaku, uscito per un fastidio muscolare durante la partita contro il Crotone. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, in caso di assenza del belga per Sampdoria-Inter, Conte lavora a due alternative.

DOPPIA SCELTA – Nonostante ci sia ottimismo per le condizioni di Romelu Lukaku (vedi articolo), Antonio Conte lavora alle possibili alternative in vista di Sampdoria-Inter. Stando alle ultime notizie che arrivano da “Sky Sport”, se il belga non dovesse essere della partita ci sarebbero due possibilità per l’attacco. Il punto fisso è sicuramente Lautaro Martinez – autore di una tripletta contro il Crotone – accanto al quale potrebbe agire Alexis Sanchez. Il cileno tuttavia è al rientro da un infortunio e dunque potrebbe anche partire dal primo minuto Ivan Perisic, già nel ruolo di seconda punta proprio quando il numero nove nerazzurro era già stato obbligato a fermarsi ai box nel periodo tra fine ottobre e inizio novembre.