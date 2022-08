Lukaku out, in Inter-Cremonese cambia l’attacco: Inzaghi torna alle origini?

Lukaku non ci sarà per Inter-Cremonese, sfida valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di Serie A, in programma martedì a San Siro alle ore 20.45 (QUI gli aggiornamenti sul belga). Inzaghi dovrà dunque ridisegnare l’attacco contro la neopromossa lombarda con Dzeko e Correa pronti a giocarsi il posto accanto a Lautaro Martinez

CHANCE – Romelu Lukaku mette nei guai Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di lui contro la Cremonese a San Siro ma soprattutto non sa se potrà contare su di lui per Milan-Inter e Inter-Bayern Monaco di Champions League. Il tecnico interista dovrà dunque ridisegnare l’attacco in vista della sfida contro la squadra di Massimiliano Alvini. Il punto fermo è ovviamente Lautaro Martinez, per un posto accanto a lui se la giocheranno Edin Dzeko e Joaquin Correa che contro lo Spezia sono apparsi in forma. Toccherà vedere adesso quale combinazione riterrà più efficace Inzaghi dal 1′: tutto porta a pensare che la coppia prescelta sarà quella dello scorso anno, ovvero Lautaro-Dzeko con Correa pronto a subentrare a partita in corso. Di sicuro l’idea di gioco senza Lukaku e con Dzeko in campo cambierà necessariamente.