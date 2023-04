Lukaku, ora o mai più! La stagione all’Inter può svoltare adesso – CdS

Romelu Lukaku può riprendere in mano la sua stagione sulla scia di quanto di buono visto con il Belgio durante la sosta. Nuova chance da titolare contro la Fiorentina come ribadito sul Corriere dello Sport.

LA SVOLTA – Sarà un aprile di fuoco per l’Inter che si gioca tutto, o quasi. In tal senso, sarà importantissimo il contributo da parte di ogni singolo giocatore, soprattutto chi fin qui non ha messo in mostra la versione migliore di sé. È il caso soprattutto di Romelu Lukaku. Vero è che è stato fermo a lungo per infortunio, ma ormai è guarito da tempo e comunque ancora non è riuscito a sprigionare tutta la sua potenza. Chiaro che i dubbi attorto al suo futuro, ovviamente, non mancano, ma ha ancora la possibilità di prendere in mano il suo destino. Questa sera contro la Fiorentina avrà una grossa opportunità da titolare. Lukaku ci arriva sull’onda dei quattro gol segnati con la maglia del Belgio: 3 rifilati alla Svezia e uno alla Germania. Logico aspettarsi che si ripeta pure con l’Inter. La Fiorentina, in questo senso, può regalare una nuova scintilla. Di sicuro Lukaku è l’attaccante nelle migliori condizioni tra quelli a disposizione di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno