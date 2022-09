Lukaku, oggi nuovi esami strumentali! Le sensazioni per Inter-Roma − SM

Lukaku oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire come sta andando la guarigione dall’infortunio ai flessori. Visita fondamentale per capire se ce la farà per Inter-Roma

CHECK-UP −In casa Inter si fanno i conti con l’infermeria. Se Marcelo Brozovic ci è entrato da poco, Romelu Lukaku invece ne sta fortunatamente per uscire. Ultimo step? Gli esami strumentali di oggi che diranno tanto sulle condizioni fisiche di Big Rom. Come riporta Sport Mediaset, la sensazione è che il belga non dovrebbe farcela dal primo minuto per Inter-Roma. I nerazzurri però hanno bisogno necessariamente del loro attaccante ma al contempo vogliono evitare possibili ricadute