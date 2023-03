Lukaku o Dzeko, ora uno in vantaggio! E buone notizie dall’infermeria Inter – SM

Romelu Lukaku o Edin Dzeko, continua il ballottaggio in attacco in vista della sfida con lo Spezia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, un giocatore adesso è in vantaggio. In tal senso arrivano anche altre buone notizie dall’infermeria.

IN ATTACCO – Inter a lavoro in vista della sfida con lo Spezia. In attacco solito ballottaggio, mentre buone notizie arrivano dall’infermeria per quanto riguarda Federico Dimarco e Joaquin Correa. Proprio quest’ultimo potrebbe essere la carta giusta per far rifiatare parzialmente l’attacco con Lukaku in vantaggio su Dzeko per una maglia da titolare contro i bianconeri. Niente da fare, invece, per Milan Skriniar incerto anche contro il Porto (vedi QUI).

