Lukaku, no convocazione per Fiorentina-Inter salvo Inzaghi: punta due partite

Lukaku difficilmente sarà convocato per Fiorentina-Inter, come anticipato nel corso del pomeriggio (vedi articolo), a meno di un cambio di rotta da parte di Inzaghi. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Paventi spiega quali partite il numero 90 punta per il rientro.

ANCORA UNO STOP – Si arriverà ad almeno due mesi esatti senza vedere Romelu Lukaku in campo, con l’ultima partita datata 26 agosto. In vista di Fiorentina-Inter, il giornalista Andrea Paventi parla di come si è allenato l’attaccante: «Giornata positiva da un punto di vista di ripresa del giocatore. Dopo quasi due mesi torna ad allenarsi con il gruppo, l’ultimo fu il 28 agosto quando si fece male. Ha fatto parzialmente lavoro con il gruppo, credo che domani farà questo tipo di lavoro. Difficilmente partirà per Firenze: due allenamenti sono pochi, ha bisogno di qualche giorno per lavorare sulla parte atletica. Se Simone Inzaghi non cambierà idea Lukaku lavorerà per le due partite successive, quella col Viktoria Plzen e quella con la Sampdoria di sabato 29. Domani c’è l’ultimo allenamento, magari qualche cosa può cambiare ma a oggi non sembra così».