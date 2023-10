Lukaku con chi? Mourinho gli sceglie il partner di Inter-Roma − Sky

Lukaku è il grande ex atteso a Milano in vista di Inter-Roma. José Mourinho, assente per squalifica, ragiona sul partner da affiancargli.

IL PARTNER − Manca sempre meno a Inter-Roma, partita mai così tesa come negli ultimi anni. Il motivo è senza ombra di dubbio Romelu Lukaku. Il belga farà ritorno a Milano dopo il tradimento di metà luglio. Pronta per lui un’accoglienza caldissima e rumorosissima. Passando alle cose da campo, se Simone Inzaghi ha pochi dubbi sull’undici da schierare, Mourinho invece ragiona sul partner da affiancare all’attaccante belga. Come riferisce Angelo Mangiante, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24, dovrebbe essere Stephan El Shaarawy e non Belotti.