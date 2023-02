Lukaku migliora, Mkhitaryan il migliore. Lautaro Martinez si unisce alla festa! Le pagelle – CdS

L’Inter vince una partita difficile contro l’Udinese, il modo migliore per preparare con serenità la sfida di Champions League. Romelu Lukaku migliora, mentre Henrikh Mkhitaryan è il migliore della partita! Anche Lautaro Martinez si unisce alla festa. Di seguito le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter torna a vincere in casa dopo lo stop in trasferta con la Sampdoria. Romelu Lukaku torna al gol dopo sei mesi, le sue prestazioni crescono e si concede anche un brivido su rigore (inizialmente sbagliato, ma ripetuto), voto comunque positivo per lui: 6. Ritorno, ma da titolare, per Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro subisce un gol ma non può nulla, poi viene poco impegnato, anche per lui voto sufficiente. Nicolò Barella va in affanno nei minuti finali del primo tempo, ma rientra nell’intervallo con la voglia giusta per cambiare il match: voto 6,5. Il migliore in campo tra i nerazzurri è Henrikh Mkhitaryan, che gioca un secondo tempo a ritmi altissimi e trova anche il terzo gol stagionale (e che gol) dopo tanti recuperi: voto 7,5. In partita c’è spazio anche per il solito Lautaro Martinez, che entra dalla panchina e segna ugualmente dopo aver sprecato una grande occasione qualche minuto dopo: voto 6,5. Unica insufficienza “grave” riguarda Edin Dzeko (voto 5), che spreca una grande occasione da solo con il portiere e poi fa poco.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia