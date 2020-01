Lukaku leader, Lautaro Martinez in sintonia, de Vrij cresce – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Napoli-Inter mette tre nerazzurri sugli scudi: Lukaku, Lautaro Martinez e de Vrij.

LEADER VERO – Lukaku prende 8. Doppietta da urlo (il pallottoliere segna 16 gol stagionali, 14 in A di cui 10 in trasferta) e partita da leader vero.

INTESA VERA – Lautaro Martinez prende 7,5. Con Lukaku si intende a occhi chiusi come prova il movimento in perfetto sincronismo per liberare il sinistro del belga sul primo gol intrista. Nella ripresa si mette in proprio e imbuca il terzo gol, 14° della sua stagione (9 in campionato).

IN CRESCITA – De Vrij prende 7. Nel primo tempo fatica su Milik (che gli prende il tempo sul 2-1), giganteggia nella ripresa quando salva due intricatissime situazioni.