Lukaku leader, Esposito con personalitÃ , Gagliardini sentenza – TS

Lukaku leader, Esposito con personalità, Gagliardini sentenza – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Inter-Genoa indica in Lukaku il migliore in campo. Bene anche Esposito, Gagliardini e Candreva.

IL MIGLIORE – Lukaku prende 8. Risponde a Cristiano Ronaldo con una prova da leader vero con due gol (il pallottoliere in campionato è arrivato a 12) e l’assist (primo in A) del raddoppio a Gagliardini. Da applausi pure l’idea di lasciare il rigore a Esposito.

TALENTO – Voto 7 per Esposito. A 17 anni e 172 giorni è il più giovane titolare dell’Inter in A dal 2000 in poi. Conferma di avere personalità e mostra un ottimo piede e visione di gioco. Il rigore segnato è la ciliegina in una serata da ricordare: solo Mario Corso era stato marcatore più precoce nella storia del club

INCUBO GENOA – Anche Gagliardini prende 7. Per il Genoa è peggio di un gatto nero: dei nove gol segnati in A, ne ha fatti cinque ai rossoblù. A corredo, nella ripresa, è protagonista sull’azione del rigore. Gran partita.

ASSIST – Candreva merita 7. Confeziona l’assist a Lukaku che sghiaccia la partita e concede il bis, sempre servendo il belga, sul 4-0.