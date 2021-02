Lukaku-Lautaro Martinez: c’è un trend da mantenere in Inter-Genoa

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Tra le certezze di Antonio Conte, per Inter-Genoa, figura ovviamente la coppia d’attacco: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due stanno tenendo in piedi un trend molto interessante nelle gare casalinghe. Ecco di cosa si tratta

CANNONI – Nel 2021, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono andati in goal, a turno o contemporaneamente, in tutte le gare giocate a San Siro dall’Inter, fatta eccezione per quella di campionato con la Juventus. Un trend importante, che fa quasi spavento, e che al tempo stesso certifica una fiducia ritrovata per le due pepite dell’attacco nerazzurro. In Inter-Genoa, i due attaccanti dovranno consolidare la tendenza che permette all’Inter di partire in vantaggio di un goal, praticamente in ogni partita (casalinga e non solo).

RESILIENTI – Lautaro Martinez, in particolare, ha vissuto momenti complicati in questa stagione. Parecchi addetti ai lavori avevano cominciato a sottolineare la sua scarsa freddezza sottoporta. I numeri delle ultime partite hanno però segnato una netta discontinuità: l’argentino ha già fatto 8 reti nel 2021, ed è andato a segno in 4 delle ultime 4 partite di campionato. Lukaku, invece era sembrato leggermente in crisi dal punto di vista fisico, in questa prima parte del nuovo anno. Ma la prestazione col Milan, anch’essa condita da qualche difficoltà, ha certificato un aspetto, sottovalutato da molti: Lukaku c’è, soprattutto quando serve, grandi partite comprese. Il Genoa è avvertito.