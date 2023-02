Lukaku-Lautaro Martinez di nuovo titolari! Inzaghi preme su un tasto − CdS

In vista di Sampdoria-Inter si va verso un attacco formato da Lukaku con Lautaro Martinez. La premiata coppia Scudetto ritorna titolare dal 1′. E Inzaghi punta proprio sul tasto tricolore

RILANCIO − In questa stagione hanno giocato dal 1′ insieme solamente quattro volte: tre in campionato contro Lecce, Lazio e Napoli e una in Coppa Italia contro l’Atalanta. Il binomio Lukaku-Lautaro Martinez è pronto a riprendersi la scena in quel di Marassi con la Sampdoria. Il belga sta entrando pian piano in condizione e Simone Inzaghi punta a rilanciarlo anche per rodarlo in vista delle due gare di fuoco contro il Porto tra fine febbraio e inizio marzo. La coppia Scudetto ha bisogno di fiducia e continuità. Ed è proprio sul tasto tricolore che il tecnico starebbe puntando per caricare il tandem. Poter contare sulla Lu-La formato Conte sarebbe una vera e propria manna dal cielo.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona