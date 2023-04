Lukaku per Inter-Lazio, Inzaghi pronto a puntare su di lui – CdS

Dopo le ottime prestazioni offerte nelle ultime giornate, Romelu Lukaku potrebbe finalmente partire titolare anche contro la Lazio. Simone Inzaghi starebbe infatti pensando di regalargli una chance dall’inizio nella delicata sfida tra l’Inter e la Lazio.

CONTINUITÀ − L’Inter domenica con la Lazio è obbligata a vincere per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La rotonda vittoria di Empoli ha riacceso le speranze dei nerazzurri e ha restituito un Romelu Lukaku in formato stagione 2020/2021. Proprio per questo motivo Simone Inzaghi starebbe pensando di schierarlo già dal primo minuto nel delicato match contro i biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport, le chance che il belga possa partire tra i titolari per la seconda partita consecutiva in campionato si fanno sempre più concrete. Nelle ultime settimane Lukaku è parso infatti in grande crescita a differenza di Edin Dzeko che non riesce più a sbloccarsi. Se in questo finale di stagione l’attaccante belga riuscirà a trovare gol e continuità la permanenza in nerazzurro potrebbe non essere più così utopica. Quindi segnare un gol con la Lazio potrebbe essere sia di grande aiuto a lui, che all’Inter nella rincorsa alle prime quattro posizioni in classifica.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona