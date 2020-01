Lukaku ingabbiato, Candreva troppi cross, Barella non è Vidal – GdS

La “Gazzetta dello Sport” in Lecce-Inter boccia ben sei nerazzurri. I peggiori sono Lukaku, Candreva e Barella.

IMPRECISO – Godin prende 5,5. Un paio di sbavature in avvio e qualche appoggio sbagliato.

TROPPO BASSO – Skriniar anche prende 5,5. Si schiaccia troppo consentendo il cross decisivo a Majer. C’entra anche nella prima occasione di Mancosu.

CROSS A CASO – Candreva voto 5. Troppi cross inutili o fuori misura a difesa schierata.

NON AL TOP – Voto 5 per Barella. Non è stato l’incursore feroce che serviva con la Lu-La in gabbia. Alla Vidal. Ci sta, dopo il lungo infortunio.

POCHI GUIZZI – Lautaro Martinez prende 5,5. Subito una sponda a Lukaku, poi a Brozo. Mezzo voto in più di Big Rom perché si sbatte di più.

INGABBIATO – Infine voto 5 per Lukaku. Ok, lo ingabbiano, però fa poco per liberarsi. Perché non uscire dall’area e provare a sfondare palla al piede?