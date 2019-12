Lukaku incontenibile, Bastoni convince, Gagliardini recuperato – GdS

Per “La Gazzetta dello Sport”, Romelu Lukaku è il migliore in campo di Inter-Genoa. I due gol, l’assist e il rigore concesso a Sebastiano Esposito gli valgono il voto più alto. Molto bene anche Alessandro Bastoni, sempre più convincente nella retroguardia. Impressiona Roberto Gagliardini, che rinnova il suo feeling speciale con le squadre genovesi.

IL MIGLIORE – Romelu Lukaku da 8,5, grazie alla prima doppietta a San Siro, all’assist per il 2-0, al rigore ceduto a Sebastiano Esposito, e in generale per la fisicità incontenibile che gli permettono di annichilire la retroguardia del Genoa.

GAGLIARDINI ON FIRE – Gagliardini (7,5) trova il secondo gol stagionale, anche questo contro una genovese dopo la rete dell’1-3 contro la Sampdoria. Oltre a questo, tanta sostanza per il centrocampista italiano che tornava da un lieve infortunio. Si procura anche il rigore del 3-0, facendosi atterrare in area da Kevin Agudelo.

BASTONI LEADER – Il migliore della retroguardia è Alessandro Bastoni (7), che sul centrosinistra convince sempre di più. Antonio Conte lo preferisce di nuovo a Diego Godin: scelta che non può che far bene nel percorso di crescita del ventenne italiano.

CANDREVA SPLENDE – Antonio Candreva (7,5) incendia la fascia destra per tutta la partita, venendo costantemente abbandonato dalle marcature avversarie. L’uomo “contianus” sforna anche i due assist per la doppietta di Lukaku.

ESPOSITO GLACIALE – La partita di Sebastiano Esposito (7) verrà ricordata più per il rigore del 3-0, che vale il primo gol in Serie A del 17enne italiano. Espressione di personalità per il talento classe 2002, che calcia il penalty con la freddezza di un veterano.

NESSUN FLOP – Nessun giocatore dell’Inter scende sotto il 6,5 come voto, a celebrare una partita senza sbavature. I subentrati rimangono senza voto, nonostante Stefano Sensi si sia messo in luce per aver toccato 19 palloni in 29 minuti.