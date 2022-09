Lukaku in fase di valutazione, dubbio Inter-Roma. Brozovic nuovi esami – Sky

Lukaku è ancora in dubbio per Inter-Roma di sabato, nonostante abbia sfruttato la sosta per aumentare i carichi al rientro dall’infortunio. Paventi, in collegamento da Appiano Gentile nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24, aggiorna brevemente anche sulla situazione di Brozovic.

GLI STOP ILLUSTRI – In vista di Inter-Roma il centrocampo comincia a prendere forma (vedi articolo). L’attacco, invece, ruota attorno al nome di Romelu Lukaku. Secondo Andrea Paventi è difficile che Simone Inzaghi prenda qualche rischio sugli infortunati: «Marcelo Brozovic salterà almeno sei partite, bisognerà rivalutarlo con nuovi esami la prossima settimana. Lukaku a sensazione non partirà dal 1′, andrà valutato giorno dopo giorno. Gli ultimi esami hanno dato esito positivo ma conosciamo il suo fisico. Le possibilità di vederlo titolare sono direi minime se non inesistenti».