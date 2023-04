Lukaku con la grazia per Inter-Juventus ma non del tutto: un rischio

Lukaku partirà dalla panchina in Inter-Juventus stasera alle 21 (vedi formazioni), riabilitato dopo la squalifica revocata. Nel caso in cui dovesse entrare deve comunque stare attento in campo.

LA SITUAZIONE – Per Romelu Lukaku stasera ci sarà la possibilità di giocare Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’attaccante, autore dell’1-1 su rigore all’Allianz Stadium nella gara d’andata del 4 aprile, è regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi e partirà dalla panchina. Questo a seguito della grazia di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che ha certificato come l’espulsione di Lukaku sia arrivata in maniera sbagliata, con la seconda ammonizione data dall’arbitro Davide Massa ignorando i beceri ululati e il comportamento razzista dei tifosi della Juventus, con la società rimasta impunita per un incredibile vizio di forma (vedi articolo).

IL RISCHIO – Lukaku però dovrà stare attento in caso di ingresso in campo. La grazia riguarda l’espulsione, ossia la squalifica, ma non la prima ammonizione che era invece corretta (per un fallo di gioco). Questo significa che è diffidato, in un elenco piuttosto lungo, e in caso di cartellino giallo stasera rischia di saltare la prossima gara utile (o la finale o una partita della prossima stagione). Per Lukaku e non solo occhio al cartellino.