Lukaku, gol e assist in ogni modo. Con Esposito cancella Icardi – GdS

Romelu Lukaku è sicuramente il migliore in campo di Inter-Genoa. Per il belga, due gol e un assist nel 4-0 finale, oltre al rigore lasciato ad Esposito. Come scritto dalla “Gazzetta dello Sport”, un gesto nobile, che ha permesso al 17enne di segnare il suo primo gol in Serie A, e Lukaku di entrare definitivamente nei cuori dei tifosi dell’Inter, in cui già non era presente l’ex Mauro Icardi.

SEGNA IN OGNI MODO – Romelu Lukaku ha usato ogni estremità del suo gigantesco corpo per regalare all’Inter i 3 punti contro il Genoa. Ha siglato il vantaggio incrociando di testa il cross di Antonio Candreva. Con il destro ha servito a Roberto Gagliardini la palla per il 2-0, dopo averla egregiamente protetta nell’area del Genoa. Col sinistro, infine, ha scagliato in porta il bellissimo 4-0 che chiude i conti. Una prestazione totale per l’attaccante belga, che però verrà ricordato per un’altra cosa.

GESTO DA LIBRO CUORE – Anche in occasione del rigore Lukaku ha servito un assist, per certi versi. Un assist che vale come 20: la concessione del rigore a Sebastiano Esposito. Il talento del 2002 aveva subito chiesto al belga di potersi incaricare della battuta, ma Lukaku non sembrava dello stesso avviso. È quindi entrato in gioco il pubblico di San Siro, che ha espresso la sua voglia di vedere il primo gol in Serie A dell’attaccante 17enne. Nessun problema per Lukaku, che col sorriso ha consegnato la palla ad Esposito, e il suo nome alla storia. Un gesto quasi da capitano, che ancora una volta evidenzia la differenza rispetto a Mauro Icardi, ora al PSG.

STOP CRITICHE – Una nota anche sull’esultanza di Lukaku in occasione del bellissimo gol per il 4-0 finale. Il belga si è tappato le orecchie con le dita, rivolgendosi al pubblico serrando gli occhi. Per alcuni è un tributo rivolto all’amico Memphis Depay, infortunatosi gravemente nei giorni scorsi, abituato ad esultare così. Per altri, è un gesto che esprime tutta la distanza di Lukaku dalle critiche che lo hanno colpito nelle ultime settimane, dove ha segnato un solo gol (contro il Barcellona). Nessun gesto polemico, in ogni caso: subito dopo la gara Lukaku ha augurato Buon Natale a tutti, dopo aver portato 14 reti sotto l’albero di Antonio Conte.